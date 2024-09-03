Что делать, если защемило седалищный нерв?

Врач-травматолог-ортопед Дарья Черемисова дала советы тем, у кого бывает защемление седалищного нерва. Эта боль называется ишиас.
Седалищный нерв — самый длинный и толстый в организме, идет через бедро, ягодицу и вниз по всей длине ноги до стопы. Он состоит из пяти частей, ответвляющихся от каждой стороны нижнего отдела позвоночника.
Чаще всего причиной ишиаса является наличие грыжи поясничного диска, которая давит на корешок седалищного нерва.
"Ишиас сначала локален, его первая стадия — это поражение седалищного нерва. И только потом, спустя время, он переходит к окружающим нерв тканям, и болевые ощущения усиливаются", — цитирует врача "Чемпионат".
Она назвала упражнения, которые помогут при защемлении нерва: колено к груди в статике; пятка к ягодицам в статике; скручивания; подтягивание колена к груди лёжа на спине; ягодичный мост и поза голубя.
Для профилактики ишиаса стоит не сутулиться; не поднимать тяжести; регулярно делать разминку; держать в тепле поясницу; опасаться сквозняков; заниматься спортом.
Ишиас (от др.-греч. ισχιας [исхиас], бёдра) — боли в пояснично-крестцовой области, могут быть вызваны:
Седáлищный нерв (лат. Nervus ischiadicus) — нерв крестцового сплетения. Образован волокнами LIV, 'LV, SI—SIII нервов.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.