Что делать, если защемило седалищный нерв?

Врач рассказала, как действовать, если защемился седалищный нерв

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Врач-травматолог-ортопед Дарья Черемисова дала советы тем, у кого бывает защемление седалищного нерва. Эта боль называется ишиас.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Седалищный нерв — самый длинный и толстый в организме, идет через бедро, ягодицу и вниз по всей длине ноги до стопы. Он состоит из пяти частей, ответвляющихся от каждой стороны нижнего отдела позвоночника.

Чаще всего причиной ишиаса является наличие грыжи поясничного диска, которая давит на корешок седалищного нерва.

"Ишиас сначала локален, его первая стадия — это поражение седалищного нерва. И только потом, спустя время, он переходит к окружающим нерв тканям, и болевые ощущения усиливаются", — цитирует врача "Чемпионат".

Она назвала упражнения, которые помогут при защемлении нерва: колено к груди в статике; пятка к ягодицам в статике; скручивания; подтягивание колена к груди лёжа на спине; ягодичный мост и поза голубя.

Для профилактики ишиаса стоит не сутулиться; не поднимать тяжести; регулярно делать разминку; держать в тепле поясницу; опасаться сквозняков; заниматься спортом.

Уточнения

Ишиас (от др.-греч. ισχιας [исхиас], бёдра) — боли в пояснично-крестцовой области, могут быть вызваны:



Воспаление седалищного нерва.

Поясной радикулит.

Остеохондроз позвоночника.

Синдром грушевидной мышцы.

Иногда провоцируется запорами из-за недостатка свежей зелёной травы в рационе.

Седáлищный нерв (лат. Nervus ischiadicus) — нерв крестцового сплетения. Образован волокнами L IV , 'L V , S I —S III нервов.

