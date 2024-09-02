Тренер Филимонова рассказала, как накачать грушевидную мышцу

Тренер объяснила, зачем прорабатывать грушевидную мышцу

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Фитнес-тренер и кинезиолог Наталья Филимонова объяснила, зачем нужно качать грушевидную мышцу.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

Она находится в глубине таза, участвует во внешнем вращении, отведении, разгибании в тазобедренном суставе.

По словам тренера, которые приводит "Чемпионат", грушевидная мышца важна для поддержания функции связок и таза. А плохой тонус в этой зоне нарушает стабильность костей. Из-за этого невозможно будет укрепить и нарастить ни одну другую мышцу, в том числе и ягодичную.

Чтобы натренировать грушевидную мышцу, хорошо подойдут упражнения: ягодичный мост; "кошка"; отведение ног в сторону из положения на четвереньках; глубокие приседания и статика.

Уточнения

Грушевидная мышца (лат. Musculus piriformis) — мышца внутренней группы мышц таза.

Имеет вид плоского равнобедренного треугольника, основание которого берёт начало от латеральной поверхности крестца, латеральнее отверстий между II и IV крестцовыми тазовыми отверстиями. Конвергируя, мышечные пучки направляются к наружней части, выходят из полости малого таза через большое седалищное отверстие (лат. foramen ischiadicum majus) и, переходя в узкое и короткое сухожилие, прикрепляются к вершине большого вертела бедренной кости.

Проходя через большое седалищное отверстие, мышца его полностью не заполняет, оставляя по верхнему и нижнему краю небольшие щели, через которые проходят сосуды и нервы.

