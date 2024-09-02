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Упражнения с роликом для красивого пресса

Упражнения для создания рельефного пресса
1:10
Спорт

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов назвал упражнения со специальным роликом для того, чтобы накачать пресс. Этот инвентарь отлично подойдет для занятий в домашних условиях.

Упражнения для создания рельефного пресса
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

"Благодаря использованию ролика во время тренировки задействуются глубокие мышцы брюшного пресса. Правильный подбор упражнений и их техника помогут создать рельеф на животе", — цитирует Аверьянова "Чемпионат".

Перед тренировкой нужно сделать разминку. Сначала подойдет упражнение "планка". Для этого встаньте на четвереньки, уприте ладони в ручки ролика. Плавно вытяните тело немного вперёд, разгибая тазобедренный сустав.

Затем примите ровное положение тела, пресс напряжён, отсутствует излишний прогиб в пояснице, руки выпрямлены и перпендикулярны телу. Стоять так нужно хотя бы 30 секунд.

После этого попробуйте сделать планку с мысков; прокат с колен; прокат с мысков при широком положении ног, затем при узком.

Тренер добавил, что при правильном подходе к занятиям результат не заставит себя долго ждать.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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