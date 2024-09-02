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Как отжиматься в гравитроне?

Тренер Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне
1:34
Спорт

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал, как отжиматься на гравитроне правильно.

Тренер Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Гравитрон — тренажёр, имеющий несколько способов использования — подтягивания и вертикальные отжимания. Он отлично подойдет тем, кто не готов работать с собственным весом и только начинает развивать мышцы рук.

Прыгунов посоветовал для ощущения эффекта делать четыре-пять подходов в диапазоне повторений от 10 до 15 с отдыхом одну-две минуты.

Чтобы выполнить отжимания на гравитроне, поставьте на оборудовании вес меньше собственного, чтобы была нагрузка. Чем больше вы хотите нагрузить мышцы, тем меньше должен быть противовес, сообщает "Чемпионат".

Поставьте либо ноги или колени на специальную подушку/платформу и надавите на неё. Противовес поднимется. После этого упритесь руками в брусья и стойте на платформе, которая закреплена к противовесу. Локти немного согнуты. Спина должна быть прямой. На вдохе опуститесь вниз, сгибая руки в локтях, при этом локти должны расходиться примерно на 45 градусов в стороны. Немного отведите таз, а корпус немного наклоните вперёд. Опуститесь до образования прямого угла в локтях, плечо должно быть горизонтально полу.

На выдохе оттолкнитесь руками от брусьев и вернитесь в исходное положение.

В верхней точке движения руки можно до конца не выпрямлять, чтобы не перегружать суставы.

Уточнения

Гравитрон — многофункциональный тренажёр для выполнения упражнений на мышцы спины, груди, рук и ягодиц.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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