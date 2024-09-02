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Футболист Райс отправил большую сумму на лечение юного вратаря "Вест Хэма"

Игрок "Арсенала" Райс помог в лечении юному вратарю "Вест Хэма"
0:40
Спорт

25-летний английский полузащитник ФК "Арсенал" Деклан Райс отправил около €6 тысяч на лечение молодого голкипера "Вест Хэма".

У парня из академии обнаружили редкий рак мозга. Вратарь Оскар Фэйрс борется со страшной болезнью, регулярно проходит лечение. С шести лет играет в клубе. Мечта мальчика — играть за главную команду, сообщает "Матч ТВ".

Деклан Райс помог ребенку и не оставил семью Оскара в беде.

Ранее 25-летний футболист рассказал, что за всю свою жизнь он никогда не употреблял алкоголь — даже пиво.

Уточнения

«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 14 раз выигрывал Кубок Англии, 17 Суперкубков Англии, 1 Трофей столетия Футбольной лиги, 1 Кубок обладателей кубков Европы и 1 Кубок ярмарок. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 60 704 зрителя.
 

Де́клан Райс (англ. Declan Rice; 14 января 1999 года, Кингстон-апон-Темс, Англия) — английский футболист, опорный полузащитник клуба «Арсенал» и национальной сборной Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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