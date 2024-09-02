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Слишкович опроверг информацию о конфликте с Соболевым

Слишкович заявил, что не конфликтовал с футболистом Соболевым
0:57
Спорт

У бывшего и. о. главного тренера московского ФК "Спартака" Владимира Слишковича не было конфликта с бывшим нападающим команды Александром Соболевым во время его работы в клубе. Об этом рассказал сам тренер.

Слишкович заявил, что не конфликтовал с футболистом Соболевым
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Напомним, что теперь Соболев выступает за санкт-петербургский "Зенит".

Ранее "СЭ" писал, что боссы "Спартака" собирались продать футболиста еще в прошлом сезоне. Причиной этому стала якобы ссора со Слишковичем перед встречей с ФК "Балтика".

"Не знаю, кому интересно показывать Соболева как человека и игрока, создающего проблемы. По отношению к Саше это неправильно", — цитирует Владимира Metaratings.

Тренер добавил, что в настоящее время Соболева представляют эгоистом, но это неправильно. Слишкович рассказал, что с Александром у него всегда были профессиональные и честные взаимоотношения.

Уточнения

Владимир Слишкович (босн. Vladimir Slišković; 20 февраля 1983 года, Мостар, СФРЮ) — боснийский футболист и тренер.

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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