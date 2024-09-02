Салихова прокомментировала переход Соболева в "Зенит"

Салихова заявила, что не допустила бы переход Соболева в "Зенит"

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жена бывшего владельца ФК "Спартак" Зарема Салихова рассказала, что не допустила бы трансфер футболиста Александра Соболева в "Зенит".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Напомним, ранее клубом красно-белых владел Леонид Федун.

"Вместо перчатки в "Зенит" отправили Соболева. Я бы не допустила в клубе такой ситуации, когда лучший габаритный нападающий уходит в стан принципиального соперника", — цитирует Салихову Metaratings.

Также она задалась вопросом: Может, "Зенит" все таки для "Спартака" не принципиальный противник?

Ранее, СМИ писали, что конфликт у Александра Соболева был с бывшим и. о. главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

