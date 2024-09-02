Остеопат рассказала, как укрепить мышечный корсет

Врач назвала способы укрепления мышечного корсета

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Остеопат Ангелина Шестакова назвала полезные привычки на каждый день и упражнения для укрепления мышечного корсета.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Мышцы кора очень важно качать, так как на нем держится все тело. Мышечный корсет — система мышечных тканей, отвечающая за стабильное положение позвоночника, таза и бедер. К ним относятся отчасти мышцы спины, брюшного пресса, ягодиц и бедра.

Крепкий важен для переноса по кровеносной системе полезных элементов. Благодаря ему лучше работает дыхательная система.

"Развитый мышечный корсет улучшает осанку, делает живот более плоским, а талию — тонкой", — цитирует врача "СЭ".

Чтобы накачать мышцы кора, подойдет упражнение "лодочка". Для его выполнения лягте на живот, ладони спереди. Поднимите вверх вытянутые руки и ноги, приподнимая голову. Задержитесь вверху на две секунды и вернитесь в исходную позицию. Нужно сделать два круга по 25 повторений.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань — упруга и эластична; состоит из миоцитов (мышечных клеток). Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.



