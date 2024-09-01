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Что такое барре? Рассказал фитнес-эксперт

Фитнес-тренер рассказал о занятиях барре
0:47
Спорт

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин объяснил, что такое барре и чем эти занятия полезны.

Фитнес-тренер рассказал о занятиях барре
Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9, CC BY-SA 4.0

По его словам, речь идет об одной из разновидностей медленных тренировок, или Mind&Body, подразумевающих включение в работу мышц и разгрузку головы от посторонних мыслей.

"Барре-фитнес — один из главных трендов прошлого года. Он сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и нацелен на укрепление мышц ног, ягодиц, корпуса и рук", — цитирует Соломина "СЭ".

Этот вид физической активности поможет стать более гибким и иметь отличную координацию. Барре включает в себя занятия с баром — легким грифом или перекладиной, гантелями и резиновыми лентами.

Уточнения

Barre (написание по-русски — барре, барр, от фр. barre [ˈb̥ɑːɑ] — «балетный станок») — система физических упражнений (фитнеса), основанная на сочетании балетных упражнений, упражнений функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги. Балетный станок используется на тренировках в качестве опоры во время работы над мышцами ног, ягодиц, пресса. Как правило, станок является обязательным инвентарём, однако существуют разновидности barre без станка. В тренировках также используется дополнительный спортивный инвентарь: небольшие гантели, малые мячи для пилатеса, эспандеры, эластичные ленты различных форм, ремни для йоги, опорные блоки, утяжелители.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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