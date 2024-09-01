Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Frontiers in Physics: учёные выявили уникальный квантовый эффект в мозге человека
Дерматолог назвала аптечное средство, которое отлично справляется с кругами под глазами
Ученые нашли способ спасти бананы Кавендиш от полного уничтожения
Арестован железнодорожный путь, связанный с компанией Ахметова
NatMetab: клетки рака груди лишили доступа к двум основным источникам питания
В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
Фестиваль New Star Weekend начнётся на "Роза Хутор" 19 сентября
В ГАИ объяснили, как избежать штрафа при остановке инспектором в неположенном месте
AJP: электростимуляция мозга облегчила депрессию у 80% пациентов

Бекхэм рассказал, что его раздражает, когда жена следит за его стилем

Бекхэм назвал самую раздражающую привычку своей жены
0:43
Спорт

Футболист Дэвид Бекхэм заявил, что ему не нравится, когда его супруга Виктория постоянно контролирует, в чем он одет.

Бекхэм назвал самую раздражающую привычку своей жены
Фото: commons.wikimedia.org by Striped_bow_tie, CC BY 2.0

Она взялась за его стиль сразу же, как только они начали встречаться. Спустя почти 30 лет ничего не изменилось.

"Она всегда вселяла в меня уверенность в себе. И она продолжает делать это даже сейчас, когда прошло уже 27 лет. Виктория тоже всегда выглядит идеально. Я всегда говорю, что это хорошая проблема, так как нужно соответствовать, — цитирует футболиста "Чемпионат", ссылаясь на его новое интервью.

Бекхэм добавил, что супруга оценивает каждый его образ и вносит свои коррективы.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России Дмитрий Плотников
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Последние материалы
Арестован железнодорожный путь, связанный с компанией Ахметова
NatMetab: клетки рака груди лишили доступа к двум основным источникам питания
История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе"
В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
В спецоперации на Украине наступает момент истины
Фестиваль New Star Weekend начнётся на "Роза Хутор" 19 сентября
В ГАИ объяснили, как избежать штрафа при остановке инспектором в неположенном месте
AJP: электростимуляция мозга облегчила депрессию у 80% пациентов
Тушёная тыква с мясом и томатным соусом
ООН получит 3D-принтер для строительства домов в Колумбии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.