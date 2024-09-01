Бекхэм рассказал, что его раздражает, когда жена следит за его стилем

Бекхэм назвал самую раздражающую привычку своей жены

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Футболист Дэвид Бекхэм заявил, что ему не нравится, когда его супруга Виктория постоянно контролирует, в чем он одет.

Фото: commons.wikimedia.org by Striped_bow_tie, CC BY 2.0

Она взялась за его стиль сразу же, как только они начали встречаться. Спустя почти 30 лет ничего не изменилось.

"Она всегда вселяла в меня уверенность в себе. И она продолжает делать это даже сейчас, когда прошло уже 27 лет. Виктория тоже всегда выглядит идеально. Я всегда говорю, что это хорошая проблема, так как нужно соответствовать, — цитирует футболиста "Чемпионат", ссылаясь на его новое интервью.

Бекхэм добавил, что супруга оценивает каждый его образ и вносит свои коррективы.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.



