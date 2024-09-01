На "Роза Хутор" пройдет фестиваль для любителей активного отдыха

Фестиваль New Star Weekend начнётся на "Роза Хутор" 19 сентября

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

В третий раз на фестивале New Star Weekend соберутся самые модные музыканты, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити и визуальные студии. Мероприятие организуют с 19 по 22 сентября.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В этом году New Star Weekend получил статус этапа Кубка России по ВМХ. 20 сентября в рамках мероприятия пройдет PEAK CLIMB RIDE 1100 — uphill-велогонка на шоссейных велосипедах по Альпийскому шоссе в горах "Розы Хутор".

Как профессионалы, так и любители попробуют свои силы между Розой Дoлинoй (560) и Горной Олимпийской деревней (1100), сообщает "Чемпионат".

Для гостей откроется скейт-плаза, где можно будет позаниматься спортом или просто понаблюдать за другими. Также ежедневно будут проводить различные мини-сессии: сап-поло, йога на сапах, гонки и обучающие сессии. Еще пройдут бесплатные занятия йогой.

Уточнения

BMX (Bicycle Moto Cross) — разновидность велосипеда, изначально придуманная взрослыми любителями мотокросса для тренировок. Такой велосипед предназначен для выполнения трюков в основном с применением трамплинов, насыпей и рамп. Для детей — будущих спортсменов мотокросса и мотофристайла, физически невозможно было учиться кататься на полноразмерных мотоциклах для мотокросса, а специальных детских моделей в то далёкое время (1960-е годы) не было. Такой велосипед был проще для освоения. Потом BMX уже перерос в отдельный вид спорта, разделённый на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими видами спорта — BMX freestyle, BMX dirt, BMX racing и BMX flatland. Решение о включении BMX в программу Олимпийских игр было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2003 году. Существует дисциплина BMX street, которая на данный момент олимпийской не является.



«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.

На курорте работают 32 канатных дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 105 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье. В зимний сезон 2017/2018 года курорт принял 920 тыс. посетителей. В феврале 2014 года стал местом проведения соревнований XXII зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

