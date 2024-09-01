Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
В ГАИ объяснили, как избежать штрафа при остановке инспектором в неположенном месте
AJP: электростимуляция мозга облегчила депрессию у 80% пациентов
Тушёная тыква с мясом и томатным соусом
ООН получит 3D-принтер для строительства домов в Колумбии
Как легко накопить на квартиру
MedicalXpress: озеленение района способствует снижению уровня воспаления в организме
Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Как заработать на недвижимости: 3 возможности

На "Роза Хутор" пройдет фестиваль для любителей активного отдыха

Фестиваль New Star Weekend начнётся на "Роза Хутор" 19 сентября
1:03
Спорт

В третий раз на фестивале New Star Weekend соберутся самые модные музыканты, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити и визуальные студии. Мероприятие организуют с 19 по 22 сентября.

Фестиваль New Star Weekend начнётся на "Роза Хутор" 19 сентября
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В этом году New Star Weekend получил статус этапа Кубка России по ВМХ. 20 сентября в рамках мероприятия пройдет PEAK CLIMB RIDE 1100 — uphill-велогонка на шоссейных велосипедах по Альпийскому шоссе в горах "Розы Хутор".

Как профессионалы, так и любители попробуют свои силы между Розой Дoлинoй (560) и Горной Олимпийской деревней (1100), сообщает "Чемпионат".

Для гостей откроется скейт-плаза, где можно будет позаниматься спортом или просто понаблюдать за другими. Также ежедневно будут проводить различные мини-сессии: сап-поло, йога на сапах, гонки и обучающие сессии. Еще пройдут бесплатные занятия йогой.

Уточнения

BMX (Bicycle Moto Cross) — разновидность велосипеда, изначально придуманная взрослыми любителями мотокросса для тренировок. Такой велосипед предназначен для выполнения трюков в основном с применением трамплинов, насыпей и рамп. Для детей — будущих спортсменов мотокросса и мотофристайла, физически невозможно было учиться кататься на полноразмерных мотоциклах для мотокросса, а специальных детских моделей в то далёкое время (1960-е годы) не было. Такой велосипед был проще для освоения. Потом BMX уже перерос в отдельный вид спорта, разделённый на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими видами спорта — BMX freestyle, BMX dirt, BMX racing и BMX flatland. Решение о включении BMX в программу Олимпийских игр было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2003 году. Существует дисциплина BMX street, которая на данный момент олимпийской не является.

«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
На курорте работают 32 канатных дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 105 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье. В зимний сезон 2017/2018 года курорт принял 920 тыс. посетителей. В феврале 2014 года стал местом проведения соревнований XXII зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России Дмитрий Плотников
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Последние материалы
Как легко накопить на квартиру
Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России
MedicalXpress: озеленение района способствует снижению уровня воспаления в организме
Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Как заработать на недвижимости: 3 возможности
Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта
Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода
Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.