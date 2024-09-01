Тренер Каспарова рассказала о восхождении на Арарат

Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров

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Для восхождения на вершину горы очень важно иметь хорошую физическую подготовку. Особое внимание нужно уделять развитию выносливости дыхательной системы. Об этом рассказала тренер голоса и речи Сена Каспарова, которая поднялась на вершину Арарата.

Фото: web.archive.org by Jack Borno, CC BY-SA 3.0

Девушка преодолела 5137 метров и установила на горе флаг.

"Любое восхождение — это в хорошем смысле "нудная" и монотонная работа. Когда ты идёшь долго, просто перебираешь ноги несколько часов, не спешишь, потом восходишь на вершину и точно так же "нудно" и медленно, и плавно идёшь вниз. Весь путь с ночным подъёмом и возвращением до стартовой точки занял 15 часов ходьбы, — цитирует Седу "Чемпионат".

По слова тренера, она считает этот опыт личной победой. Своим примером она хотела бы показать людям, что даже то, что кажется невозможным, может сделать при желании. Переступать через страхи нужно!

Уточнения

Арара́т (тур. Ağrı Dağı, арм. Արարատ и арм. Մասիս (Масис), курд. Çiyayê Agirî) — вулканический массив на востоке Турции; самая высокая вершина Турции и Армянского нагорья; относится к стратовулканам. Находится в Ыгдыре по правому берегу среднего течения реки Аракс в 16 километрах от границы с Ираном, в 32 километрах от границы с Арменией.



