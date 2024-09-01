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Водителю, сбившему хоккеиста Годро, предъявлены обвинения

Водителя, который насмерть сбил хоккеиста Годро, накажут
0:56
Спорт

Водителя авто, сбившего насмерть форварда клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Джонни Годро и его брата, обвиняют в причинении смерти в результате аварии.

Водителя, который насмерть сбил хоккеиста Годро, накажут
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

31-летний хоккеист с братом Мэттью катались на велосипедах по штату Нью-Джерси. Водитель хотел обогнать автомобиль, не справился с управлением и наехал на велосипедистов, сообщает РБК Спорт.

За рулем авто сидел 43-летний Шон Хиггинс. Возможно, он был пьян на момент ДИП. Его обвинили в причинении смерти и отвезли в исправительное учреждение округа Сейлем. Обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Кстати, полицейский, прибывший на место ДТП, рассказал, что от Хиггинса тогда сильно пахло алкогольным перегаром. Водитель же признался, что выпил пять-шесть кружек пива в этот день.

Уточнения

Нью-Дже́рси (англ. New Jersey, американское произношение: [ˌnuː ˈdʒɜːrzi] ) — штат на северо-востоке США.
 

«Кола́мбус Блю Дже́кетс» (англ. Columbus Blue Jackets) — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Клуб базируется в городе Колумбусе, штат Огайо, США.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире. НХЛ является одной из главных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НФЛ, НБА, МЛБ и МЛС. Лига была образована в 1917 году и объединяла в себе всего 4 команды. С сезона 2021/2022 играет 32 команды из 32 городов США и Канады, ежегодно борющихся за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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