Не делаете растяжку? Вы рискуете здоровьем суставов и жизнью

Почему растяжка важна для сохранения здоровья суставов и мышц

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер по бодибилдингу и диетологии, мастер спорта Владимир Солуянов обратил внимание на серьезную опасность, связанную с плохой растяжкой и недостатком движения. В интервью для издания "Аргументы и факты" Солуянов подчеркнул, что отсутствие движения постепенно разрушает организм, что может привести к фатальным последствиям.

Фото: flickr.com by lululemon athletica, CC BY 2.0

По словам Солуянова, при регулярной растяжке активизируются микрокапиллярные системы в сухожилиях и мышечных тканях, что способствует улучшению кровотока. Это, в свою очередь, питает мышцы и хрящи, обеспечивая их нормальное функционирование. Однако, когда человек мало двигается, мышцы и хрящи недополучают необходимое питание, что ведет к их постепенному разрушению.

Сначала это может проявляться в виде артрита, затем — артроза. В конечном итоге, когда суставы уже не могут выполнять свои функции, требуется их замена на искусственные. Солуянов подчеркивает, что если не принять меры вовремя, подобное состояние может привести к летальному исходу.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой. Также гибкость — абсолютный диапазон движения в суставе или ряде суставов, который достигают в мгновенном усилии.

