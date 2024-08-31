Камил Гаджиев: "Коллаборация разных силовых видов спорта даёт импульс к их развитию"

Северо-западный силовой альянс уверен, что истинные болельщики поддержат фестиваль

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Уже через неделю, 7 сентября, в Санкт-Петербурге состоится грандиозный фестиваль силового спорта, организатором которого является Северо-западный силовой альянс.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Жители Северной Пальмиры и гости этого замечательного города смогут побывать на различных площадках спортивного экстрима: армспорта, пауэрлифтинга, брейкинга и многих других. Завершит всё долгожданный турнир MMA "Шторм на не Неве. Финал".

Характерно, что нечасто российские любители здорового образа жизни могут видеть такое обилие силовых видов спорта и экстремальных активностей в одном месте. Корреспондент Pravda.Ru обязательно бывает на этом мероприятие и расскажет о самых интересных площадках этого дня.

"Этот фестиваль — однозначно, что-то новое в индустрии. Сам силовой фестиваль насыщен, а MMA в конце программы — это как вишенка на торте. Я всегда за коллаборацию между различными видами спорта, они всегда дают импульс к развитию каждого из этих видов в отдельности. Плюс аудитория, которая перетекает от нас к ним, от них к нам. Ну и, в целом, всех этих людей можно назвать одним словом — сподвижники здорового образа жизни", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru отметил известный спортсмен, спортивный функционер и глава промоутерской компании Fight Night Global Камил Гаджиев.

Видно, что организаторы проделали огромную работу. Кстати, стоит отметить, что сюда приедут самые известные люди из ира единоборств: Костя Цзю, Джефф Монсон, Денис Лебедев, Алексей Олейник и др.

"Да, фестиваль обещает быть очень интересным и насыщенным. Правда, не обходится и без неприятных инцидентов. Например, организация "Северный человек" на бесплатной основе попросила своим членам билеты, а когда мы выделили им их согласно квоты, то руководство этой организации решили их просто-напросто продать среди своих же соратников. Нам по сути абсолютно неважно, как они распоряжается полученными билетами, поскольку мы это делали от души. Но до нас стали доносится слухи, что наш Северо-западный силовой альянс так наживается наживается на болельщиках. Слышать такое неприятно и вызывает настоящее недоумение", — рассказывает глава Северо-западного силового альянса (NWPA) Сергей Козлов.

Он отмечает, что предложил руководству "Северного человека" объясниться, но те словно воды в рот набрали и на контакт не идут. Организация NWPА задается справедливым вопросом, а что такое "Северный человек" — это про патриотизм или это про деньги?

Тем не менее, можно быть уверенным, что фестиваль пройдёт достойно, и настоящие болельщики из "Северного человека" поддержат спортсменов.

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