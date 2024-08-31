Пловчиха из Оренбургской области выиграла бронзу в Париже на дистанции 100 метров брассом

Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать

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Российская пловчиха Виктория Ищиулова сказала в эфире "Матч ТВ", что для нее завоевание бронзовой медали на Паралимпийских играх‑2024 во французской столице стало настоящим чудом.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

"Это максимально неожиданно для меня, я просто в шоке, что у меня получилось это сделать. Да, были надежды, но шансы были маленькие и меня не особо радовали. Но это что‑то невероятное — занять третье место, когда идешь седьмой в мировом рейтинге… Я теперь верю в чудо", — призналась Виктория.

Ищиулова завоевала бронзу в финале заплыва на дистанции 100 метров брассом в классе SB8. Завершение Паралимпийских игр во Франции запланировано на 8 сентября.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.





Брасс (фр. brasse от фр. brasser — месить, перемешивать) — стиль спортивного плавания на груди, при котором руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Этим он и отличается от стиля баттерфляй с симметричными движениями в вертикальной плоскости, и кроля с попеременными движениями рук и ног. Если смотреть по наивысшим достижениям в разных стилях плавания, брасс — самый медленный из них.

