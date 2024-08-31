Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России вводят обязательную сдачу биометрии для иностранцев
Главные ошибки при приготовлении "Оливье" и как их избежать
Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
Как системы безопасности в Genesis GV80 могут раздражать
Влияние кислородных коктейлей на здоровье
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями

Пловчиха из Оренбургской области выиграла бронзу в Париже на дистанции 100 метров брассом

Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
0:48
Спорт

Российская пловчиха Виктория Ищиулова сказала в эфире "Матч ТВ", что для нее завоевание бронзовой медали на Паралимпийских играх‑2024 во французской столице стало настоящим чудом.

Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

"Это максимально неожиданно для меня, я просто в шоке, что у меня получилось это сделать. Да, были надежды, но шансы были маленькие и меня не особо радовали. Но это что‑то невероятное — занять третье место, когда идешь седьмой в мировом рейтинге… Я теперь верю в чудо", — призналась Виктория.

Ищиулова завоевала бронзу в финале заплыва на дистанции 100 метров брассом в классе SB8. Завершение Паралимпийских игр во Франции запланировано на 8 сентября.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.
 

Брасс (фр. brasse от фр. brasser — месить, перемешивать) — стиль спортивного плавания на груди, при котором руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Этим он и отличается от стиля баттерфляй с симметричными движениями в вертикальной плоскости, и кроля с попеременными движениями рук и ног. Если смотреть по наивысшим достижениям в разных стилях плавания, брасс — самый медленный из них.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Альянс НАТО поддерживает действия ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Последние материалы
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
Советы по сбору урожая свеклы: на что обратить внимание
Казанское метро тестирует оплату с помощью биометрии
Как выбрать подходящие колёсные диски для вашего автомобиля
Как сделать губы мягкими и здоровыми: лайфхаки от косметолога
Пентагон отказался отправлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
Диетолог о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови
Чем опасны модификации световых приборов автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.