4 преимущества прыжков на скакалке

Тренер назвал 4 преимущества прыжков на скакалке

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Прыжки со скакалкой — это не только веселый способ потренироваться, а занятие, уходящее корнями в историю. По данным Международной федерации прыжков со скакалкой (IRSF), считается, что они появились в Древнем Китае. Игра под названием "сто прыжков со скакалкой" была любимой во время китайского Нового года.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, PDM

Если вы хотите разнообразить свою фитнес-программу, рассмотрите возможность использования скакалки. Она помогает подготовить ваши несущие вес суставы (лодыжки, колени и бедра), одновременно обеспечивая тренировку, повышающую частоту сердечных сокращений.

Существует множество преимуществ у этого вида физической активности.

"Прыжки со скакалкой улучшают эластичность сухожилий в ногах, которые поддерживают ваши суставы, например, ахиллово сухожилие в голени и подвздошно-большеберцовый тракт около колена", — рассказала физиотерапевт Сара Циммер, на которую ссылается портал lLIVESTRONG.com.

Также это занятие помогает увеличить мышечную силу нижней части тела.

Как уверяет Циммер, прыжки со скакалкой могут улучшить выносливость сердечно-сосудистой системы с помощью тренировок в стиле HIIT.

"Прыжки со скакалкой — отличный способ натренировать аэробную систему за короткий промежуток времени, если у вас нет времени на более длительную аэробную тренировку, например, бег", — уточнила эксперт.

Четвёртое преимущество — это хороший ментальный стимул. Прыжки со скакалкой более увлекательны в отличие от типичной тренировки на беговой дорожке или эллиптическом тренажере.

Уточнения

Скакáлка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. Прыжки осуществляются таким образом, чтобы скакалка проходила под ногами и над головой. Может использоваться одним или несколькими участниками. В соревнованиях по фристайлу прыгуны используют различные базовые и продвинутые техники в течение одной минуты, которая оценивается главным судьёй, судьями по контенту и судьями по производительности.



