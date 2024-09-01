Футболиста Мбаппе вызвали играть в национальную сборную Франции

Новичка мадридского "Реала" Килиана Мбаппе вызвали играть за национальную французскую сборную.
Руководство испанского клуба недовольна этим. Дело в том, что боссы "сливочных" очень боятся травм.
Ранее из-за этого вылетели Джуд и Камавинга.
"Особенно тревожно за тех, кто играл на Евро. Рюдигеру предоставили отдых, Килиану — не получилось. Клуб недоволен", — пишет RMC Sport.
Напомним, что Мбаппе начал играть за мадридский "Реал" летом 2024 года. О его переходе в клуб стало известно 3 июня.
Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Признаётся одним из лучших игроков мира. Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018. На чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром (8 голов).
«Реа́л Мадри́д» (исп
Согласно данным пресс-службы клуба, по итогам сезона 2023/24 «Реал Мадрид» стал первым в истории, чей операционный доход суммарно превысил €1 млрд. В 2024 году согласно данным Forbes признан самым дорогим футбольным клубом мира, с совокупной стоимостью $6,6 млрд.
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