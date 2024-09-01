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Футболиста Мбаппе вызвали играть в национальную сборную Франции

0:39
Спорт

Новичка мадридского "Реала" Килиана Мбаппе вызвали играть за национальную французскую сборную.

Футболиста Мбаппе вызвали играть в национальную сборную Франции
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Руководство испанского клуба недовольна этим. Дело в том, что боссы "сливочных" очень боятся травм.

Ранее из-за этого вылетели Джуд и Камавинга.

"Особенно тревожно за тех, кто играл на Евро. Рюдигеру предоставили отдых, Килиану — не получилось. Клуб недоволен", — пишет RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе начал играть за мадридский "Реал" летом 2024 года. О его переходе в клуб стало известно 3 июня.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Признаётся одним из лучших игроков мира. Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018. На чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром (8 голов).
 

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» — один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 71 национальный трофей: 36 титулов чемпиона страны (рекорд), а также 20 Кубков Короля/Генералиссимуса, 13 Суперкубков Испании, 1 Кубок испанской лиги и 1 Кубок Эвы Дуарте. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (15 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — пять раз подряд, и единственная команда, выигрывавшая Лигу чемпионов в современном формате трижды подряд).
Согласно данным пресс-службы клуба, по итогам сезона 2023/24 «Реал Мадрид» стал первым в истории, чей операционный доход суммарно превысил €1 млрд. В 2024 году согласно данным Forbes признан самым дорогим футбольным клубом мира, с совокупной стоимостью $6,6 млрд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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