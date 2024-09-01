Напавшего на дочь бывшей жены Аршавина задержали

Мужчина, который напал на дочь экс-супруги Аршавина, задержан

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полиция задержала в Санкт-Петербурге мужчину, который напал на дочь бывшей жены экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Фото: commons.wikimedia.org by wonker, CC BY 2.0

59-летний подозреваемый напал на дочь Алисы Казьминой в ТРЦ Питера.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД пишут, что конфликт между мужчиной и подростком случился из-за замечания.

"13-летние подростки баловались в торговом центре. Мужчина сделал им замечание, на что одна из несовершеннолетних дерзко ему ответила", — уточнили в ГУМВД.

В ответ на это мужчина решил проучить подростка в воспитательных целях.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита».

В 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА, а 2 декабря занял 6-е место в голосовании на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала «France Football», что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. Через год занял 21-е место в голосовании на определение лучшего игрока 2009 года. Неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах.

