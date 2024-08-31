Все для народа: матчи Кубка России будут проходить в удобное для болельщиков время

Матчи Кубка России будут начинаться в удобное для болельщиков время

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Российский футбольный союз обговорил с УЕФА, что матчи Кубка России будут начинаться в удобное для болельщиков время.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Часть игр будет стартует в одно время с групповым этапом еврокубков.

"Мы достигли договоренностей с коллегами из УЕФА, они согласились с нашими аргументами", — цитирует генсека РФС Максима Митрофанова РБК Спорт.

Он добавил, что решающие матчи групповой стадии турнира будут начинаться в более удобное время для просмотра.

Кубок России по футболу — масштабный для российских футбольных клубов турнир, проводимый Российским футбольным союзом. Его организуют по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получит право сыграть с чемпионом России 2024/25 в матче за Суперкубок страны.

Уточнения

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне (чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России и др.), формированием и подготовкой спортивных сборных команд страны, повышением роли футбола во всестороннем, гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан и формировании здорового образа жизни.

Полное наименование юридического лица — Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз».





Ку́бок Росси́и по футбо́лу — ежегодное соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. В Кубке имеют право участвовать профессиональные футбольные клубы, а также любительские футбольные клубы из Третьего и Четвёртого дивизионов (с сезона 2022/23 — также медиа-команды). Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом России в Суперкубке. До 2022 года обладатель Кубка России получал право выступить в Лиге Европы.



Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав.



