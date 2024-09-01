Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономический рост Турции замедляется из-за инфляции
Салат с тёплыми кабачками и баклажанами: аппетитная закуска из сезонных овощей
Три стильные альтернативы паркету для квартиры
Привлекательные черты женской внешности: что действительно важно для мужчин?
Перекапывание грядок осенью: необходимость или излишества?
Пилот объяснил, какие звуки на борту самолёта нормальны, а какие — нет
Центробанк ужесточает условия для потребительских кредитов
Почему следует наносить кремы и сыворотки по массажным линиям?
В Южной Дакоте продолжаются поиски частиц тёмной материи

Создайте идеальное тело: необходимы всего три упражнения с гантелями

Топ-3 упражнения с гантелями для идеального тела
0:44
Спорт

Хотите прокачать мышцы и улучшить свою физическую форму? Мы собрали три лучших упражнения с гантелями.

Топ-3 упражнения с гантелями для идеального тела
Фото: 500px.com by the Archive Team, CC BY 3.0

1. Жим гантелей лежа. Ложитесь на скамью и поднимайте гантели вверх. Это упражнение отлично развивает грудные и плечевые мышцы.

2. Тяга гантелей в наклоне. Наклонитесь вперед и тяните гантели к поясу. Это поможет укрепить спину и бицепсы.

3. Приседания с гантелями. Держите гантели в руках во время приседаний. Это увеличит нагрузку на ноги и ягодицы.

Эти упражнения легко выполнять дома или в зале, они помогут вам достичь отличных результатов!

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада

НБР предлагает странам возможность освободиться от зависимости от финансирования стран "глобального Севера".

Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
"По Индии за 450 дней": индийский мотогонщик попал в книгу рекордов Гиннеса за путешествие по стране
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России Дмитрий Плотников
Самые злые породы собак: топ-3
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Последние материалы
Топ-3 упражнения с гантелями для идеального тела
Три стильные альтернативы паркету для квартиры
Перекапывание грядок осенью: необходимость или излишества?
Привлекательные черты женской внешности: что действительно важно для мужчин?
Пилот объяснил, какие звуки на борту самолёта нормальны, а какие — нет
Центробанк ужесточает условия для потребительских кредитов
Почему следует наносить кремы и сыворотки по массажным линиям?
В Южной Дакоте продолжаются поиски частиц тёмной материи
Как сэкономить на ремонте квартиры
Аналитик ответил, стоит ли ждать в сентябре доллара по 90 рублей и ниже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.