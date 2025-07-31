Стройные руки за 10 минут в день: упражнение, которое работает

Упражнение, которое точно сделает твои руки стройными

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Мечтаете о стройных и подтянутых руках, но не знаете, с чего начать? Мы расскажем о самом эффективном упражнении, которое поможет достичь желаемого результата.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Одним из лучших упражнений для стройных рук является "отжимание на брусьях". Это упражнение не только укрепляет мышцы рук, но и развивает грудные и плечевые мышцы.

Чтобы выполнить его, найдите две устойчивые поверхности на уровне пояса. Удерживаясь за них, опуститесь вниз, сгибая локти, а затем поднимитесь обратно.

Начните с 3 подходов по 8-10 повторений, постепенно увеличивая количество. Регулярные тренировки помогут вам обрести подтянутые и красивые руки!

Уточнения

Брусья:

Спорт:



В спортивной гимнастике — снаряд, представляющий собой две жерди овального сечения, шарнирно укреплённые на стойках: у мужчин — параллельные брусья ; у женщин — разновысокие брусья .

