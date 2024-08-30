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Дай бог, чтобы отпустили: хоккеист Овечкин прокомментировал задержание Дурова

Хоккеист Овечкин по поводу задержания Дурова в Париже: не знаком, но осуждаю
0:51
Спорт

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил свое мнение по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова.

Хоккеист Овечкин по поводу задержания Дурова в Париже: не знаком, но осуждаю
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0

"Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью", — приводит слова Овечкина РИА Новости Спорт со ссылкой на Sport24.

24 августа Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже, что вызвало критику общественности в различных странах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание не имеет политических мотивов, и решение будет принимать суд.

Парижская прокуратура в свою очередь сообщила, что Дурову запрещено покидать Францию, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.

Уточнения

Залог — деньги или ценности, вносимые для досудебного освобождения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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Хоккеист Овечкин по поводу задержания Дурова в Париже: не знаком, но осуждаю
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