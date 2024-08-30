На MMA в Афганистане наложили запрет

В Афганистане запретили проведение смешанных единоборств

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Талибан* запретил проведение смешанных единоборств (MMA) в Афганистане из-за несоответствия принципам шариата, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление спортивного ведомства страны.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

Приказ был отдан полицией нравов, входящей в состав министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока, после проведения расследования по соответствию нормам шариата.

Ведомство установило, что ММА слишком жестоки и могут привести к травмам или даже смерти, поэтому было принято решение запретить этот вид спорта.

"Было установлено, что этот вид спорта является проблематичным с точки зрения законов шариата и что во многих отношениях он противоречит учению ислама. Именно поэтому было принято решение о запрете смешанных боевых искусств в Афганистане", - сообщается в заявлении.

* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Уточнения

Сме́шанные единобо́рства (также MMA — от англ. mixed martial arts) — вид спорта (часто неверно называемый «боями без правил»), представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник. ММА являются полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер). Термин «Mixed Martial Arts» был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом Battlecade, одной из ранних организаций ММА, и впоследствии нашёл устойчивое применение и в неанглоязычных странах.





Шариа́т (араб. شَرِيعَة‎ — букв. [правильный] путь, образ действия‎) — комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.



