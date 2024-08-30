Серебряный призёр Кирилл Пульвер сфотографировался с Франческо Боччардо после церемонии награждения на Паралимпиаде

Пловец сборной Украины отказался от совместного фото на пьедестале с российским паралимпийцем

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Пловец с Украины, Александр Комаров, отказался делать совместное фото с российским спортсменом Кириллом Пульвером после награждения на Паралимпиаде в Париже, сообщает ТАСС.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Пульвер стал серебряным призером на дистанции 200 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в то время как Комаров завоевал третье место. Первое место занял итальянец Франческо Боччардо. После церемонии награждения Пульвер и Боччардо сделали общее фото на пьедестале.

Паралимпиада в Париже закончится 8 сентября.

Российским спортсменам было разрешено участвовать только под нейтральным флагом, и их медали не будут учитываться в общем зачете. В соревнованиях участвуют 88 российских спортсменов.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.





Вольный стиль — дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любыми способами, произвольно меняя их по ходу дистанции. В настоящее время все пловцы используют кроль.



