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Как избавиться от дряблых рук? Вам поможет 5-минутная тренировка

5-минутная тренировка для избавления от дряблых рук
1:14
Спорт

Первое упражнение

Эта тренировка начинается с классических отжиманий. Поставьте руки шире плеч, а локти разведите в стороны. Вы можете делать их либо на верхней части бедер (колени согнуты, ступни вместе), либо с прямыми ногами. Сделайте восемь отжиманий по два раза.

5-минутная тренировка для избавления от дряблых рук
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info

Второе упражнение

Сядьте на ягодицы, согнув колени и поставив ступни на пол. Положите руки за спину так, чтобы кончики пальцев были обращены к ягодицам. Прижав ноги к полу, поднимите бедра вверх и перекатите вес на запястья. Теперь согните руки в локтях, держа бедра поднятыми и отводя локти назад, и снова выпрямите руки. Сделайте восемь повторений по два раза.

Третье упражнение

Держа гири в руке, наклонитесь вперед под углом 45 градусов и активируйте пресс, согните колени. Вытяните руки прямо перед собой ладонями друг к другу и поднимите взгляд вверх, чтобы удлинить шею. Отведите локти назад, держа руки как можно ближе к телу. Опуститесь обратно в исходное положение, чтобы выполнить одно повторение. Сделайте восемь повторений.

Уточнения

Ги́ря (от перс. girān — «тяжёлый») — спортивный снаряд для силовых упражнений.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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