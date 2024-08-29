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Овечкин рассказал, что слушает песни Ольги Бузовой

Овечкин рассказал, что не против послушать песни Ольги Бузовой
0:35
Спорт

Российский хоккеист, который играет в США, Александр Овечкин рассказал, что не против послушать песни отечественной исполнительницы Ольги Бузовой. Однако для настроя на матч они не подходят.

Овечкин рассказал, что не против послушать песни Ольги Бузовой
Фото: wikimedia.org by Окрас, CC BY-SA 4.0

"Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой — нет. Под нее не настроишься на матч", — цитирует Овечкина РБК Спорт.

В прошлом году российский хоккеист был на мероприятии в Москве, где также присутствовала Ольга Бузова. В сети даже было их объятий и совместного танца с "Мало половин".

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Лауреат музыкального фестиваля «Песня года» (2023).
 

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). По состоянию на 16 апреля 2024 года является вторым в списке игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб, с результатом 853 забитых шайб.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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