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Когда ребенку стоит начать заниматься спортом? Ответил врач

Врач Горячев: лучше всего отдавать ребенка на спорт в шесть лет
1:13
Спорт

Врач высшей категории Александр Горячев считает, что физкультура положительно влияет на развитие ребенка. Он рассказал, в каком возрасте и почему нужно отдавать сына или дочь в спортивные секции.

Врач Горячев: лучше всего отдавать ребенка на спорт в шесть лет
Фото: defenseimagery.mil by MC1 Chris Fahey

По его словам, физкультура — это возможность дать ребенку необходимую для его организма нагрузку. Спорт положительно влияет на здоровье позвоночника, формируя правильную осанку.

"Спортивные занятия помогают укрепить иммунитет, улучшить внимание и познавательные способности детей. Ребенок становится более выносливым, у него формируется стойкий спортивный характер", — цитирует эксперта "СЭ".

Оптимальный возраст для того, чтобы отдать ребенка на спорт — шесть лет. При этом отдавать ребенка нужно не в те секции, куда хотят родители, а в то спортивное направление, которое подходит ребенку по росту, весу и психоэмоциональному развитию, добавил врач.

"Чаще выходите с детьми играть в футбол, баскетбол, бадминтон, устраивайте вечерние прогулки, катания на велосипедах. Ребенку нужна поддержка и внимание родителей", — добавил Горячев.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
Иммунитет в организме обеспечивает иммунная система.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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