Газзаев прокомментировал результаты "Спартака" и "Зенита" в 3-м туре группового этапа Кубка России

Газзаев заявил, что "Зенит" и "Спартак" в матчах Кубка России проиграли заслуженно

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Экс-тренер сборной России по футболу и клуба ЦСКА Валерий Газзаев высказал своё мнение по поводу результатов "Спартака" и "Зенита" в 3-м туре Кубка России.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, CC BY 4.0

27 августа московский клуб проиграл махачкалинскому "Динамо, а петербуржцы уступил "Акрону".

"Думаю, "Спартак" и "Зенит" проиграли в своих матчах по делу. Да, в составе Махачкалы прекрасно сыграл вратарь, но сейчас мы же смотрим на результат, а не на ход матча", — цитирует тренера портал Metaratings.

Газзаев считает, что такие победы, как у "Акрона" и "Динамо" Махачкала нужны клубам, поскольку они вселяют в спортсменов веру в то, что они могут успешно выступать в РПЛ.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель. Мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный тренер России (2005). Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Государственной думы VII созыва (18 сентября 2016 — 23 сентября 2021), председатель комитета по делам национальностей Государственной думы (4 февраля 2020 — 23 сентября 2021).





«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.

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«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти. Основан в 2018 году. В сезоне 2019/20 — победитель Первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.



