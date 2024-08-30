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Футболист Классен подписал контракт с "Люнгбю"

Классен перешёл в датский ФК "Люнгбю"
0:39
Спорт

Экс-защитник московского "Спартака" Леон Классен подписал контракт с датским футбольным клубом "Люнгбю".

Классен перешёл в датский ФК "Люнгбю"
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Соглашение рассчитано на два сезона, сообщили на сайте клуба.

По словам 24-летнего Классена, он очень рад, что ему удалось заключить контракт с командой.

"У меня сложилось очень хорошее впечатление о клубе, и я также поговорил с бывшим игроком "Люнгбю" Брором Блуме, с которым я играл в Австрии. Он сказал много хорошего о клубе, и я получил только подтверждение его слов", — цитирует защитника пресс-служба "Люнгбю".

Классен перешел в клуб на правах свободного агента.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов. С советских времён распространено клише «„Спартак“ — народная команда».
 

Лео́н Кла́ссен (нем. Leon Klassen; род. 29 мая 2000, Бад-Нойенар-Арвайлер, Рейнланд-Пфальц) — российский футболист, защитник.
 

«Лю́нгбю Болдклаб» (дат Lyngby Boldklub) — датский профессиональный футбольный клуб из города Конгенс-Люнгбю. Основан в 1921 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Лонгбю» общей вместимостью до 10 000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Дании по футболу.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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