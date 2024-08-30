Футболист Классен подписал контракт с "Люнгбю"

Экс-защитник московского "Спартака" Леон Классен подписал контракт с датским футбольным клубом "Люнгбю".
Соглашение рассчитано на два сезона, сообщили на сайте клуба.
По словам 24-летнего Классена, он очень рад, что ему удалось заключить контракт с командой.
"У меня сложилось очень хорошее впечатление о клубе, и я также поговорил с бывшим игроком "Люнгбю" Брором Блуме, с которым я играл в Австрии. Он сказал много хорошего о клубе, и я получил только подтверждение его слов", — цитирует защитника пресс-служба "Люнгбю".
Классен перешел в клуб на правах свободного агента.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов. С советских времён распространено клише «„Спартак“ — народная команда».
Лео́н Кла́ссен (нем. Leon Klassen; род. 29 мая 2000, Бад-Нойенар-Арвайлер, Рейнланд-Пфальц) — российский футболист, защитник.
«Лю́нгбю Болдклаб» (дат Lyngby Boldklub) — датский профессиональный футбольный клуб из города Конгенс-Люнгбю. Основан в 1921 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Лонгбю» общей вместимостью до 10 000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Дании по футболу.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.