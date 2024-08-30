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Экс-жена вратаря Сафонова представила полный список требований по алиментам

Экс-жена Сафонова требует от него 18,6 миллиона рублей в год на содержание ребенка
1:46
Спорт

Бывшая жена вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Анастасия представила полный список требований по алиментам на трехлетнюю дочь Майю.

Экс-жена Сафонова требует от него 18,6 миллиона рублей в год на содержание ребенка
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, CC BY-SA 3.0

На ее содержание ей в год потребуется 18,6 миллиона рублей. Сафонов будет платить бывшей супруге четверть от своих доходов, пишет "СЭ".

В список трат Анастасии на трёхлетнего ребенка входят: художественная гимнастика (11 тысяч в месяц), "спорт микс" (18 тысяч), шахматный клуб (18 240), арт-студия (25 тысяч), музыкальная школа (33 600), школа эстрадного мастерства (39 тысяч), английский с носителем языка (79 тысяч), музыкальный театр (15 тысяч), теннис (48 тысяч), танцы (6200), конный спорт (14 тысяч), плавание (24 600), китайский язык (42 750), детский сад (1,7 миллиона рублей в год), зимний отдых в Сочи (609 080), летний отдых (773 378), медицинское обслуживание в госпитале (один миллион 223 тысяч в год) и одежда (четыре миллиона 261 тысяча в год).

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию Матвея Сафонова по размеру алиментов в пользу бывшей жены Анастасии. Она выразила благодарность судьям за их правоту и честность.

"Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства", — заявила она.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д. Могут выплачиваться или перечисляться добровольно или принудительно, в судебном порядке.
Алименты — это материальное обеспечение, предоставляемое по закону родственником, отдельно живущим нетрудоспособным членам семьи (детям, родителям и т. п.).
 

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году. Самый титулованный клуб страны. «Пари Сен-Жермен» двенадцать раз становился чемпионом Франции, четырнадцать раз выигрывал Кубок Франции, девять раз Кубок французской лиги и двенадцать раз Суперкубок Франции. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА в 1996 году, обыграв в финале венский «Рапид».
 

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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