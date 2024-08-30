Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в Сене

Из-за воды в Сене триатлонисты выступят на Паралимпиаде в один день

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Расписание состязаний триатлонистов на Паралимпиаде в Париже изменили из-за того, что река Сена вновь может загрязниться, сообщили на сайте Международного союза триатлона.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Их должны были провести 1 и 2 сентября, но пройдут соревнования в один день — 1 сентября.

"Последний прогноз от Météo France, указывает на высокий уровень неопределённости с погодой в предстоящие дни, что может повлиять на состояние Сены", — сказано в материале.

Напомним, что соревнования проведут по 11 дисциплинам.

Уточнения

Триатло́н (троебо́рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта. Существуют различные модификации триатлона, различающиеся по образующим его видам спорта и их последовательности, однако в настоящее время наиболее популярной и единственной, входящей в олимпийскую программу является та, которая включает в себя плавательный этап, велогоночный этап и беговой этап. Состязания проходят на нескольких стандартных и множестве нестандартных дистанций.





Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.



