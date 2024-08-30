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Хачанов оценил свой вылет на старте US Open

Теннисист Хачанов фразой "будто избили битой" оценил вылет на старте US Open
0:48
Спорт

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свой вылет на старте турнира US Open в Нью-Йорке. Он проиграл британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Теннисист Хачанов фразой "будто избили битой" оценил вылет на старте US Open
Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, CC BY-SA 4.0

На корте они боролись 5 часов 35 минут, это самый длинный матч в истории турнира. Карен Хачанов рассказал, насколько тяжело ему далась игра.

"Проснулся сегодня с ощущением, что меня как будто избили битой", — цитирует спортсмена РБК Спорт.

Напомним, что уже в пятом сете, где сначала Хачанов уверенно лидировал, у него были судороги по всему телу.

Уточнения

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта России (2021).
 

Дэниел (Дэн) Эванс (англ. Daniel Evans; родился 23 мая 1990 года в Бирмингеме, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2015 года в составе сборной Великобритании; неоднократно по ходу карьеры являлся первой ракеткой Великобритании.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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