Тренер рассказал, как правильно отжиматься

Тренер Кинцурашвили объяснил, как нужно отжиматься, чтобы почувствовать эффект

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Классические отжимания — одно из базовых упражнений, которое чаще всего включают в любую тренировочную программу. Однако со времени можно перестать замечать от этого упражнения эффект? Что делать в этом случае, рассказал тренер, мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Кинцурашвили.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, PDM

"Не спешите отказываться от отжиманий — попробуйте применить темповый метод", — цитирует его "СЭ".

Важно, сколько времени вы будете находиться под нагрузкой.

Первый вариант: отжиматься в среднем темпе на большее количество повторений.

Второй вариант: отжиматься каждые пять секунд, делать от 12 до 15 повторений.

Третий вариант: делать отжимания раз в пять секунд из нижнего положения. Это усложнит задачу. Однако необходимо выполнить от 12 до 15 повторений, уточнил тренер.

Уточнения

Греко-ри́мская борьба́ (до второй пол. 1940-х гг. была известна в России как «французская борьба», после — «классическая борьба», «спортивная борьба греко-римского стиля») — европейский вид борьбы, в котором спортсмен посредством определённого арсенала технических действий (приёмов) пытается вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками. Классическая борьба родилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи, а современный, возрождённый вид греко-римской борьбы сформировался во Франции в первой половине XIX века, отсюда и его название до середины XX века.





Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.



