Тренер "Металлурга" заявил, что увел команду с поля, чтобы она не отомстила за одноклубника

Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин увел команду с площадки в ходе матча мемориала Ромазана против "Нефтехимика", чтобы не рисковать своими подопечными.
По его словам, хоккеисты отомстили бы противникам за травму одноклубника Даниила Вовченко.
"Людей, у которых в приоритете "убить" соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами", — цитирует тренера РБК Спорт.
Разин извинился перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за несвоевременное окончание матча.
"Я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100 процентов в оставшееся время наши ребята стали бы мстить", — добавил он.
Главный тренер "Металлурга" ответил, что увел хоккеистов не из-за судейского решения.
Даниил Максимович Вовченко (род. 4 апреля 1996, Череповец) — российский хоккеист, нападающий магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ.
Андре́й Влади́мирович Ра́зин (род. 23 октября 1973, Тольятти, Куйбышевская область) — российский хоккеист и тренер. Заслуженный мастер спорта России. Выступал на позиции центрального нападающего. Главный тренер магнитогорского «Металлурга». Обладатель Кубка Гагарина 2024 года в роли главного тренера магнитогорского «Металлурга».
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