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Тренер "Металлурга" заявил, что увел команду с поля, чтобы она не отомстила за одноклубника

Тренер ХК "Маталлург" рассказал, зачем увёл команду с поля
0:50
Спорт

Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин увел команду с площадки в ходе матча мемориала Ромазана против "Нефтехимика", чтобы не рисковать своими подопечными.

Тренер ХК "Маталлург" рассказал, зачем увёл команду с поля
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

По его словам, хоккеисты отомстили бы противникам за травму одноклубника Даниила Вовченко.

"Людей, у которых в приоритете "убить" соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами", — цитирует тренера РБК Спорт.

Разин извинился перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за несвоевременное окончание матча.

"Я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100 процентов в оставшееся время наши ребята стали бы мстить", — добавил он.

Главный тренер "Металлурга" ответил, что увел хоккеистов не из-за судейского решения.

Уточнения

Даниил Максимович Вовченко (род. 4 апреля 1996, Череповец) — российский хоккеист, нападающий магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ.
 

Андре́й Влади́мирович Ра́зин (род. 23 октября 1973, Тольятти, Куйбышевская область) — российский хоккеист и тренер. Заслуженный мастер спорта России. Выступал на позиции центрального нападающего. Главный тренер магнитогорского «Металлурга». Обладатель Кубка Гагарина 2024 года в роли главного тренера магнитогорского «Металлурга».
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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