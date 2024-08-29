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Теннисист Медведев получит $1,5 млн за участие в турнире "Шесть королей"

Теннисист Медведев примет участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии
0:40
Спорт

Теннисисту из России Даниилу Медведеву заплатят $1,5 миллиона за то, что он выступит на трёхдневном выставочном турнире в Саудовской Аравии. Теннисисты будут играть 16, 17 и 19 октября.

Теннисист Медведев примет участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии
Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY 4.0

Помимо Медведева в выставочном турнире "Шесть королей" примут участие известные спортсмены Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер и Хольгер Руне.

Тот, кто всех обыграет, удостоится приза в $6 миллионов Эта сумма более чем в два раза больше, чем призовые на Уимблдоне, пишет РБК Спорт. 

Уточнения

Ка́рлос Алькара́с Гарфия (исп. Carlos Alcaraz Garfia; род. 5 мая 2003, Эль-Пальмар, Испания) — испанский профессиональный теннисист. Бывшая первая ракетка мира и самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин; серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде; победитель четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, Открытый чемпионат Франции-2024); победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде.
 

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Один из трёх российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.
 

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается лучшим игроком в истории тенниса. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428). Рекордсмен по количеству сезонов (восемь), завершённых в статусе первой ракетки мира. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и Олимпийское золото не в один год). Самый возрастной олимпийский чемпион в одиночном разряде. Является самой возрастной первой ракеткой мира в истории рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии Мастерс в одиночном разряде — 40. Семикратный победитель Итогового турнира ATP — рекордсмен по этому показателю. Трёхкратный обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде (рекорд). Единственный игрок в истории Открытой эры и ATP-Тура, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии Мастерс и Итоговый турнир ATP, при этом победивший на каждом из них как минимум дважды. Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии. Победитель 100 турниров АТР (из них 99 в одиночном разряде).
По состоянию на 29 июля 2024 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 184,2 млн долларов США.

Биография

Отец Срджан Джокович — серб косовско-черногорского происхождения, а мать Дияна Жагар — хорватка. Двое его младших братьев, Марко и Джордже также профессиональные теннисисты. Джокович живёт в Монте-Карло. С 2006 года тренером Джоковича является бывший словацкий теннисист Мариан Вайда; с начала 2014 года тренерский штаб был дополнен ещё одним недавним игроком Про-Тура — немцем Борисом Беккером, сотрудничество с которым серб завершил спустя три года. Подобно своему коллеге Роджеру Федереру, Джокович называет себя фанатом языков и сам говорит на шести: на родном сербском, английском, немецком, итальянском, словацком и французском. 11 июля 2014 женился на своей давней подруге Елене Ристич, с которой встречался с конца 2005 года. 21 октября 2014 у Новака и Елены родился сын Стефан. 3 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Тара. 22 октября 2023 года Стефан и Тара были крещены в черногорском монастыре Острог. Таинство совершил Сербский патриарх Порфирий.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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