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Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети и назвали Месси "карликом"

Страницу Килиана Мбаппе взломали хакеры
1:05
Спорт

На странице футболиста "Реала" Килиана Мбаппе в ночь на 29 августа стали активно появляться новые посты. Дело в том, что форварда взломали хакеры.

Страницу Килиана Мбаппе взломали хакеры
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Они начали писать от имени Мбаппе, что "Роналду — величайший футболист всех времен, а этот карлик Месси — нет ", "Я перехожу в Манчестер Юнайтед". Также мошенники опубликовали несколько оскорбительных сообщений в адрес ряда команд Английской премьер-лиги, Израиля и других.

Через некоторое время сообщений уже не было на странице Килиана. Футболист из Франции никак не прокомментировал ситуацию, пишет РБК Спорт.

Ранее хакеры уже взламывали страницу Мбаппе. Это было в 2019 году.

Кстати, Килиан играл вместе с Месси в "ПСЖ", но не скрывал, что ему больше нравится игра Криштиану Роналду. А в июле этого года Месси и другие футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню о французких футболистах, включая Мбаппе.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Признаётся одним из лучших игроков мира. Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018. На чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром (8 голов).
 

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
 

«Манче́стер Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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