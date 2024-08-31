Трусова сообщила, что у неё на свадьбе было "уникальное, эксклюзивное кутюрное платье"

Трусова рассказала, в чём заключалась уникальность её свадебного платья

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) рассказала о том, как создавалось её свадебное платье.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Фигуристка поделилась, что мечтала почувствовать себя настоящей принцессой в этот особенный день. Она выразила благодарность дизайнеру Юлии Прокип и команде её ателье, которые создали уникальное и эксклюзивное платье.

«Я всегда мечтала стать настоящей принцессой, и в этот волшебный день я почувствовала себя таковой на все 100%! Эти моменты я запомню на всю жизнь!" - написала Трусова в своих соцсетях.

Для выбора идеального платья было разработано более 30 авторских эскизов. На изготовление платья для главной церемонии, по словам Трусовой, потребовалось:

44 метра шёлка, привезённого из Парижа;

20 метров вышитого кружева;

100 метров сетки;

340 часов ручной работы;

360 часов на сборку платья.

Фата свадебного платья была длиной 5 метров, так как Александра выполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде, и в неё решили добавить символизма. Вес платья составил 15 килограммов, заключила новобрачная.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (в замужестве — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата Европы. Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Чемпионка России (2022), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2020, 2021) призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.