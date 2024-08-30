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Марцел Личка рассказал, как относится к алкоголю, компьютерным играм и соцсетям

Тренер Личка признался, что он категорически против алкоголя, компьютерных игр и соцсетей
1:24
Спорт

Тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказал своё мнение о негативном влиянии компьютерных игр и социальных сетей на профессиональных спортсменов.

Тренер Личка признался, что он категорически против алкоголя, компьютерных игр и соцсетей
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

Тренер подчеркнул, что считает алкоголь и интернет-зависимость серьёзными проблемами, которые могут негативно сказаться на карьере игроков.

Личка заявил, что часто наблюдает ситуацию, когда футболист занимается в тренажёрном зале, крутит педали велосипеда и одновременно сидит в телефоне, просматривая социальные сети.

"Я всегда против алкоголя — это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети — тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора — это ещё допустимо. К сожалению, так бывает, что футболист в тренажёрном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях — его сразу с тренировки можно убрать", — сказал Личка в разговоре с РБК Спорт.

Тренер считает, что такое поведение неприемлемо и свидетельствует о том, что спортсмен не готов к тренировкам и не уделяет им должного внимания.

Марцел Личка стал главным тренером "Динамо" летом прошлого года. В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице, а в этом сезоне после шести туров располагается на четвёртой строчке с 12 очками.

Уточнения

Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер. Главный тренер московского «Динамо». Сын чехословацкого футболиста Вернера Лички, брат футболиста Марио Лички.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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