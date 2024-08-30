Лучшее упражнение для мощной спины: результат виден уже через неделю

Лучшее упражнение для красивой спины

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Хотите иметь красивую и подтянутую спину? Существует одно упражнение, которое поможет вам в этом! Мы расскажем о его преимуществах и правильной технике выполнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, CC BY-SA 4.0

Тяга гантелей в наклоне — это идеальное упражнение для формирования красивой спины.

1. Техника выполнения

Встаньте, ноги на ширине плеч, возьмите гантели в обе руки. Наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой. Тяните гантели к бёдрам, сводя лопатки.

2. Количество повторений

Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений. Постепенно увеличивайте вес гантелей для прогресса.

3. Преимущества упражнения

Это упражнение не только укрепляет мышцы спины, но и улучшает осанку, что делает вас более уверенными и привлекательными.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы. Спина образуется позвоночником, задними фрагментами рёбер, а также располагающимися на них мягкими тканями. По центру спины сверху вниз проходит заметная борозда, в которой виден хребет и позвонки.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.