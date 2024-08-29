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Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет

Как похудеть на 5 кг всего за неделю
0:48
Спорт

Мечтаете сбросить 5 кг за короткий срок? Это возможно, если подойти к вопросу с умом и дисциплиной. Мы расскажем о проверенных методах, которые помогут вам достичь желаемого результата.

Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

1. Сбалансированное питание. Уменьшите потребление углеводов и жиров, увеличьте количество белка и овощей в рационе. Постарайтесь исключить сладости и фастфуд.

2. Питьевой режим. Пейте не менее 2 литров воды в день. Вода помогает ускорить обмен веществ и выводит токсины.

3. Интервальные тренировки. Занимайтесь высокоинтенсивными тренировками (HIIT) 4-5 раз в неделю. Это поможет сжигать калории даже после тренировки.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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