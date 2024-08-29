Французы не выдали визы двум российским паралимпийцам

Двум российским паралимпийцам отказали в участии в Паралимпиаде из-за места рождения

Двое российских паралимпийцев были лишены возможности участвовать в Паралимпийских играх во Франции из-за своего места рождения.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

По информации издания "Советский спорт", пловцу Андрею Граничке и настольному теннисисту Виктории Сафоновой были отказаны французские визы из-за того, что в их паспортах указано место рождения — Крым и Севастополь.

Представители российской делегации считают, что это было несправедливое решение. Сообщается, что Граничка даже поехал на соревнования во Францию еще в июне, ожидая одобрения визы для участия в Играх.

Обычно спортсменам предоставляются короткие визы для поездок на спортивные мероприятия. На данный момент на Паралимпийские игры в Париже было допущено 88 спортсменов из России.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также «выездные» визы, дающие право на выезд из страны.

Па́спорт (фр. passeport, итал. passaporto от лат. passer — проходить и port (порт) — ранее так называлось письменное разрешение на переход или «выход из порта») — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей.