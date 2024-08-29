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Костя Цзю: "Здоровая конкуренция позволяет развиваться новым промоутерским компаниям"

Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
2:02
Спорт

В Санкт-Петербурге 7 сентября пройдёт мультиспортивный фестиваль.  Это спортивное действо, где для петербуржцев и гостей Северной столицы будут представлены различные виды спорта и активности. А венцом фестиваля станет международный турнир по смешанным единоборствам "Шторм на Неве. Финал".

Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
Фото: commons.wikimedia.org by Uncle Mong, CC BY-SA 2.0

Это уже третья командная встреча довольно молодого петербургского промоушена NWPA Fighting против спортсменов из омского клуба "Шторм" знаменитого бойца Александра Шлеменко. 14 бескомпромиссных поединков подытожат насыщенный спортивный день.

"Любая здоровая конкуренция, с моей точки зрения, всегда позволяет развиваться. А для промоутерской компании конкуренция даёт возможность делать свою работу намного лучше. Ведь не секрет, что с хорошей промоутерской компанией начнут подписывать контракты разные организации единоборств. И неважно, MMA это или бокс. Понятно, что если много будет таких компаний, то будут постепенно отсеиваться "сиюминутные". Но это значит, что будут оставаться лучшие. Поэтому я только "за" развитие единоборств. Ну и наша задача сделать компанию NWPA только сильнее, поскольку в ней я вижу перспективы", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru отметил гость турнира абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР знаменитый Константин Цзю.

Кстати легендарный спортсмен проведёт мастер-класс на этом фестивале, а принять участие в уроках от Цзю смогут все желающие. Медиахолдинг Pravda.Ru обязательно осветит это интереснейшее событие.

Мероприятие также посетят знаменитые спортсмены и шоумены Алексей Олейник, Денис Лебедев, Камил Гаджиев и многие другие. Ринг-анонсер вечера — искромётный Александр Загорский.

Турнир "Шторм на Неве"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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