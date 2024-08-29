Открытие аллеи славы бокса — признание заслуг российских спортсменов

Новая достопримечательность Краснодара: аллея, посвящённая российским боксёрам

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В Краснодаре появилась первая в России Аллея славы бокса, сообщает ТАСС.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

На Аллее установлены звёзды с именами выдающихся российских боксёров — олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и Южного федерального округа.

Рядом с каждой фамилией размещены оттиск кулака спортсмена и QR-код, который позволяет узнать его биографию. Всего звёзд 41, ещё 9 мест пока свободны — их займут будущие знаменитости.

Аллея занимает более 4 тыс. кв. метров. На ней также установили четыре стелы «Наставники чемпионов» с именами прославленных тренеров и заслуженных судей.

Главный арт-объект аллеи — бронзовая скульптура «Будущий чемпион». Её длина составляет 100 метров.

Уточнения

Алле́я (фр. allée ← гл. aller «идти») — дорога, пешеходная или проезжая (обычно в парке, саду, иногда вне их), обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками.

Сте́ла (лат. stela от др.-греч. στήλη — столб) — каменная, мраморная, гранитная или деревянная вертикальная плита (или столб) с высеченными на ней текстами или изображениями.