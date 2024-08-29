Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления сочного куриного филе
Кассовые сборы российского кинопроката за два летних месяца достигли 5,4 млрд рублей
Путешествие на грани: самые опасные моря планеты
Мощные двигатели и ПДД: что должен знать каждый водитель
Как защитить огурцы от слизней с помощью яичной скорлупы
Гайд для заботливого хозяина: как стричь когти собаки без стресса и ошибок
Врач-диетолог назвал фрукты с высоким содержанием сахара
МВФ проведёт анализ бюджета Украины
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении

Открытие аллеи славы бокса — признание заслуг российских спортсменов

Новая достопримечательность Краснодара: аллея, посвящённая российским боксёрам
0:53
Спорт

В Краснодаре появилась первая в России Аллея славы бокса, сообщает ТАСС.

Новая достопримечательность Краснодара: аллея, посвящённая российским боксёрам
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

На Аллее установлены звёзды с именами выдающихся российских боксёров — олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и Южного федерального округа.

Рядом с каждой фамилией размещены оттиск кулака спортсмена и QR-код, который позволяет узнать его биографию. Всего звёзд 41, ещё 9 мест пока свободны — их займут будущие знаменитости.

Аллея занимает более 4 тыс. кв. метров. На ней также установили четыре стелы «Наставники чемпионов» с именами прославленных тренеров и заслуженных судей.

Главный арт-объект аллеи — бронзовая скульптура «Будущий чемпион». Её длина составляет 100 метров.

Уточнения

Алле́я (фр. allée ← гл. aller «идти») — дорога, пешеходная или проезжая (обычно в парке, саду, иногда вне их), обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками.

Сте́ла (лат. stela от др.-греч. στήλη — столб) — каменная, мраморная, гранитная или деревянная вертикальная плита (или столб) с высеченными на ней текстами или изображениями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Последние материалы
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России
Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта
Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
Прыщи за ушами: причины и способы избавления
В России снизились цены на кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска
На Украине готовят реформу железнодорожного сектора
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших
Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина
Как сэкономить на ремонте двигателя и не пожалеть: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.