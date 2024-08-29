Криштиану Роналду нацелен на новый рекорд — 1000 голов в карьере

Роналду стремится к новому рекорду: тысяча голов за карьеру

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду в разговоре с бывшим товарищем по команде Рио Фердинандом сообщил о своём стремлении достичь отметки в 1000 голов за карьеру. Об пишет "Спорт-Экспресс".

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Он осознаёт, что этот исторический рубеж может быть покорён примерно к 41 году. На данный момент у 39-летнего португальца уже 899 голов во взрослой карьере на клубном уровне и в составе национальной команды.

«Я хочу достичь отметки в 1000 голов. Если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу этого. Для меня лучшая отметка, которую я могу достичь в футболе, — это достичь, во-первых, 900 голов. После этого моя задача — достичь отметки в 1000 голов. Все голы, которые я забил, есть на видео. Они все есть на видео. Послушайте, я уважаю их всех [Пеле и Ди Стефано]. И если вы хотите больше голов, я могу посчитать их на тренировках. И я докажу людям потом. Они предпочитают того или иного игрока, называя лучшим. Мне все равно», — рассказал португалец в опубликованном видео на своем YouTube-канале.

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности; продвижение по «служебной лестнице».

Реко́рд (из позднелатинского recordum «припомненное» через англ. record): наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта, в технике и т.д.