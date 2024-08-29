Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные и красивые цветы для сада: секреты выращивания фуксии
Мирошник: есть данные о сексуальных преступлениях ВСУ и наёмников в Курской области
Россия получила право на экспорт рыбы в Мексику
Обкатка и современные авто: обязательное требование или нет
Топ главных достопримечательностей Махачкалы, обязательных к посещению
Цены на газ в Европу могут повыситься
UOA: метеориты с Марса прибыли из вулканических регионов Тарсис и Элизиум
Профессор Миршаймер заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было глупой операцией
Почему картофель покрывается бородавками и что делать, чтобы этого избежать?

Криштиану Роналду нацелен на новый рекорд — 1000 голов в карьере

Роналду стремится к новому рекорду: тысяча голов за карьеру
1:20
Спорт

Форвард клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду в разговоре с бывшим товарищем по команде Рио Фердинандом сообщил о своём стремлении достичь отметки в 1000 голов за карьеру. Об пишет "Спорт-Экспресс".

Роналду стремится к новому рекорду: тысяча голов за карьеру
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Он осознаёт, что этот исторический рубеж может быть покорён примерно к 41 году. На данный момент у 39-летнего португальца уже 899 голов во взрослой карьере на клубном уровне и в составе национальной команды.

«Я хочу достичь отметки в 1000 голов. Если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу этого. Для меня лучшая отметка, которую я могу достичь в футболе, — это достичь, во-первых, 900 голов. После этого моя задача — достичь отметки в 1000 голов.

Все голы, которые я забил, есть на видео. Они все есть на видео. Послушайте, я уважаю их всех [Пеле и Ди Стефано]. И если вы хотите больше голов, я могу посчитать их на тренировках. И я докажу людям потом. Они предпочитают того или иного игрока, называя лучшим. Мне все равно», — рассказал португалец в опубликованном видео на своем YouTube-канале.

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности; продвижение по «служебной лестнице».

Реко́рд (из позднелатинского recordum «припомненное» через англ. record): наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта, в технике и т.д.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Топ-3 самых умных пород мурлык
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков Дмитрий Плотников "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Последние материалы
Обкатка и современные авто: обязательное требование или нет
Топ главных достопримечательностей Махачкалы, обязательных к посещению
Цены на газ в Европу могут повыситься
UOA: метеориты с Марса прибыли из вулканических регионов Тарсис и Элизиум
Профессор Миршаймер заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было глупой операцией
Почему картофель покрывается бородавками и что делать, чтобы этого избежать?
Экс-сотрудник Госдепа Бенц заявил, что Вашингтон мог финансировать протесты через Telegram
Путевой ритм: оптимальная периодичность поездок для максимальной пользы
Восстановление номера автомобиля: что можно и что нельзя делать
Россия и Китай могут решить платёжные проблемы при помощи защищённой системы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.