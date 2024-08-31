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Тренер Калиниченко: плавание поможет укрепить мышечный корсет

Тренер уверена, что плавание положительно влияет на беременных
1:18
Спорт

Директор Клуба спортивного плавания "Дельфин", тренер Каролина Калиниченко считает, что беременным полезны регулярные занятия плаванием. Она рассказала об этом корреспонденту NewsInfo.Ru.

Тренер уверена, что плавание положительно влияет на беременных
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

"Женщинам в положении нужно плавать, если нет противопоказаний. Это облегчит процесс родов. Однако при тонусе не рекомендуют плавать. Но я сама с тонусом в конце беременности плавала. Важно обязательно перед тем, как начать тренироваться, проконсультироваться с вашим лечащим врачом", — отметила эксперт.

По её словам, плавание также поможет облегчить боль от протрузий, грыж и искривления позвоночника. Эти проблемы не излечатся от занятий, но облегчить их симптомы получится.

"Когда регулярно плаваешь, все боли уходят однозначно, так как сам корсет становится крепче", — объяснила она.

Тренер считает, что плавание — самый здоровый вид спорта, который полезен и при желании похудеть.

"Если человек освоил стили и регулярно плавает хотя бы через день, то похудеть реально. Плавание — это ещё и кардионагрузка", — уточнила Калиниченко.

Этот вид спорта, по мнению тренера, отлично подойдет, чтобы поддержать мышцы в тонусе.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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