Тренер Калиниченко: плавание поможет укрепить мышечный корсет

Директор Клуба спортивного плавания "Дельфин", тренер Каролина Калиниченко считает, что беременным полезны регулярные занятия плаванием. Она рассказала об этом корреспонденту NewsInfo.Ru.
"Женщинам в положении нужно плавать, если нет противопоказаний. Это облегчит процесс родов. Однако при тонусе не рекомендуют плавать. Но я сама с тонусом в конце беременности плавала. Важно обязательно перед тем, как начать тренироваться, проконсультироваться с вашим лечащим врачом", — отметила эксперт.
По её словам, плавание также поможет облегчить боль от протрузий, грыж и искривления позвоночника. Эти проблемы не излечатся от занятий, но облегчить их симптомы получится.
"Когда регулярно плаваешь, все боли уходят однозначно, так как сам корсет становится крепче", — объяснила она.
Тренер считает, что плавание — самый здоровый вид спорта, который полезен и при желании похудеть.
"Если человек освоил стили и регулярно плавает хотя бы через день, то похудеть реально. Плавание — это ещё и кардионагрузка", — уточнила Калиниченко.
Этот вид спорта, по мнению тренера, отлично подойдет, чтобы поддержать мышцы в тонусе.
Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту.
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