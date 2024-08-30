Ученые доказали, что спорт положительно влияет на психическое здоровье

Чтобы быть здоровым, нужно тренироваться 3-5 раз в неделю

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Занятия спортом хорошо сказываются не только на физическом, но и на психическом здоровье человека.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Учёные из Йельского и Оксфордского университетов выяснили, что тренироваться стоит от трех до пяти раз в неделю. Это необходимо, чтобы оставаться психически здоровым.

В исследовании, с которым можно ознакомиться в журнале Lancet Psychiatry Journal, приняли участие 1,2 миллиона женщин и мужчин. По мнению ученых, наибольшую пользу для психического здоровья приносят тренировки 3-5 раз в неделю по 45 минут. Уровень стресса и депрессивного настроения после них значительно уменьшается.

Интересно, что у тех, кто тренировался свыше пяти раз в неделю или более трёх часов в день, психическое здоровье было хуже, чем у неактивных людей, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Йе́льский университе́т (англ. Yale University) — частный исследовательский университет США, третий из девяти колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость. Входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных частных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую «Большую тройку».

Оксфордский университе́т (англ. University of Oxford) — британский публичный (государственный) университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах. Хотя точная дата основания университета неизвестна, есть сведения, что обучение там происходило уже в 1096 году. Входит в группу «старинных университетов» Великобритании и Ирландии, а также в элитную группу «Рассел» лучших 24 университетов Великобритании. Обучение платное. Оксфордский университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, в рейтинге The World University Ranking 2016—2020 годов университет занял 1 место в мире.

Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — сложное понятие в психологии и медицине, которое в зависимости от областей знаний и направлений наук определяется как: Совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой. «Форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию» Системное свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении неотчуждаемой от него картины мира и регуляции на этой основе своего поведения и деятельности. Внутренний мир человека (предмет психологии).