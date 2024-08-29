Брат Хабиба спас тонущую женщину в Дагестане

Абубакар Нурмагомедов вытащил из Каспийского моря тонущую женщину

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Двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов вытащил из Каспийского моря в Дагестане тонущую женщину. О его подвиге рассказал боец UFC Тагир Уланбеков.

Фото: freepik.com by topntp26

По его словам, Абубакар не любит подобного внимания, но об этом случае нельзя не рассказать.

"В минувшие выходные Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Без посторонней помощи она из воды бы не выбралась. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас её", — цитирует Уланбекова РБК Спорт.

Спортсмен спас женщину, после этого врачи оказали ей помощь.

Уточнения

Абуба́кар Магоме́дович Нурмагоме́дов (род. 13 ноября 1989, Гоксув, Дагестанская АССР) — российский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций WSOF, PFL, UFC и нескольких других промоушенов. Также является титулованным самбистом, чемпион России по боевому самбо, бронзовый призёр чемпионата мира. Двоюродный брат непобеждённого российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа. Расположено на стыке Европы и Азии. Вода в Каспии солоноватая, — от 0,05 ‰ близ устья Волги до 11—13 ‰ на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, согласно данным 2009 года составлял 27,16 м ниже уровня Мирового океана. Площадь Каспийского моря в настоящее время — примерно 390 000 км², максимальная глубина — 1025 м.