Владивостокское "Динамо" спасло ребёнка на борту самолёта

Сотрудники владивостокского "Динамо" спасли ребёнка

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Ребёнок едва не погиб на борту самолёта, но его вовремя спасли работники владивостокского "Динамо".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Команда вылетела из Пекина в Чунцин. Во время полёта маленькой девочке из Китая стало плохо.

"Массажист команды Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов очень быстро провели нужные реанимационные действия, удалось привести девочку в чувства", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря "Динамо" Евгения Крылова.

После этого ребёнку предоставили кислородный баллон, и она благополучно долетела. В аэропорту Чунцина девочку встретили врачи.

Команда из Владивостока отправилась на товарищеские игры с командами "Чжэцзян голден буллз" (Китай) и БК "Вриедноснице Осиек" (Хорватия).

Уточнения

«Дина́мо» — советский и российский футбольный клуб из Владивостока, в 1964 году назывался «Пограничник». Основан не позднее 1944 года.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %. Китай — многонациональное государство, но большинство его сегодняшнего населения составляют этнические китайцы с самоназванием хань. Столица — Пекин.