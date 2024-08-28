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Алина Загитова: мужчина, с которым я могла бы создать семью, пока не нашёлся

Загитова рассказала, что думает на счёт замужества
0:34
Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что думает на счёт замужества.

Загитова рассказала, что думает на счёт замужества
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Девушка заявила, что еще не встретила мужчину, с которым могла бы создать крепкую семью.

"Мне очень нравятся дети, прям очень. Понятное дело, хочется, но всему свое время", — цитирует российскую спортсменку theGirl.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что является фанатом Алины Загитовой. По его словам, шоу Загитовой должны все смотреть, все человечество.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017). Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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